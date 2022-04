Verratti fa la storia: nessuno come lui per titoli di Ligue 1

Ottavo titolo per l'italiano in Francia: nessuno come lui per campionato conquistati

Redazione ITASportPress

Nessuno come Marco Verratti in Ligue 1. Il decimo titolo vinto nella notte dal Paris Saint-Germain permette al centrocampista italiano di diventare il calciatore più vincente della storia del campionato francese.

Sono ben otto le Ligue 1 in bacheca per il giocatore italiano che adesso si trova al comando di questa speciale classifica. A sottolinearlo è la stessa società francese con un post social e con un comunicato sul sito ufficiale.

RECORD - Verratti non ha eguali in Francia con 8 titoli conquistati. L'italiano si mette dietro in un sol colpo calciatori del calibro di Juninho, Thiago Silva, Marquinhos Coupet, Govou, Larqué e Revelli, tutti 'fermi' a quota 7. La stessa società del Psg, col 10° titolo, è ora quella che ne ha conquistati di più insieme al Saint-Etienne e potrà finalmente mostrare la stella.

Nel dettaglio il centrocampista ha vinto i campionati nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022. Siamo sicuri che la voglia di vittoria non sia certo terminata qua.