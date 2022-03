Vezzali annuncia: “Valutiamo la riapertura degli stadi al 100% dopo il 31 marzo”

Le parole della Sottosegretaria allo Sport

"Dopo il 31 marzo ci sarà una riapertura nei confronti degli stadi e degli impianti sportivi. Valuteremo il 100% della capienza. Il 31 marzo ci sarà una riapurtura verso gli stadi e gli impianti. Italia-Macedonia del Nord si svolgerà prima di tale data, quindi dovrò fare una deroga alla richiesta della Figc. Gabriele Gravina si era interfacciato direttamente con me per la gara tra Italia e Svizzera dello scorso novembre. Purtroppo, la situazione epidemiologica è peggiorata in quel periodo e non ho potuto concedere nessuna deroga. Italia-Macedonia del Nord? La sto valutando. Se la situaizone epidemiologica resterà sotto controllo, valuterò la riapertura del 100%".