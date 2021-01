Vieri: “Fonseca ha proposto cose interessanti, ma in Italia non esiste il concetto del tempo”

Christian Vieri, ex attaccante della Nazionale italiana e di tante squadre come Inter, Milan, Atalanta, Fiorentina e Siena è intervenuto nel suo consueto appuntamento su Bobo TV. Tra gli argomenti della serata Vieri si è voluto soffermare sulla Roma di Fonseca, al centro delle critiche e della confusione in questi giorni: “Fonseca ha proposto cose interessanti, è attualmente terzo in classifica, ha perso due partite ed è ancora terzo, ma lo vogliono mandare via. Il tempo è un concetto che non esiste in Italia, all’estero invece sì” – dichiara Vieri su Twitch – .