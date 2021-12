Villarreal, Albiol: “La squadra italiana più difficile da affrontare è l’Atalanta”

Le parole del difensore spagnolo prima della sfida contro i bergamaschi

Alla vigilia del match tra Atalanta e Villarreal , il difensore del club spagnolo Raul Albiol ha analizzato in conferenza stampa la partita contro i bergamaschi. Secondo l'ex Napoli , la squadra guidata da Gasperini sarebbe la più difficile da affrontare tra le italiane. Ecco le sue parole: "Le sensazioni sono buone. Abbiamo giocato delle belle partite nonostante i risultati. Dobbiamo continuare su questa strada. Domani sarà una partita molto dura. Conosciamo il ritmo che l'Atalanta ci imporrà in tutte le aree del campo. Ci aspetta una partita molto bella e importante. Saranno 90 minuti intensi per dare il massimo e cercare di raggiungere l'obiettivo".

L'ANALISI SULLA DEA - "Da anni dico che la squadra più difficile in Italia è l'Atalanta per l'intensità che mette nelle partite e per il ritmo che ha. Hanno da molti anni una linea di gioco con lo stesso allenatore e hanno avuto buoni risultati in Europa. Ci aspetta una partita difficile su un campo complicato con una grande atmosfera. Dobbiamo prepararci mentalmente e fisicamente con il nostro piano di gioco".