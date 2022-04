Villarreal, Emery: “Bayern Monaco favorito. Vogliamo vivere un momento speciale”

Le parole dell'allenatore spagnolo

"Vogliamo vivere un momento speciale e unico all'Estadio de la Ceramica. Le opportunità sono lì per essere colte e dobbiamo sfruttarle al meglio. Rispettiamo molto il Bayern e cercheremo di sfruttare al meglio i nostri punti di forza. Giocheremo i 90 minuti in casa con l'obiettivo di rimanere vivi nel punteggio, L'occasione per noi è di giocare e cercare di ottenere un vantaggio su di loro. Dobbiamo goderci l'opportunità che abbiamo di competere, sapendo che il Bayern è favorito e che è una grande squadra. Sarà una sfida diversa da quella con la Juve e per passare dovremo essere vicini alla nostra miglior versione per 180 minuti ed eventuali supplementari. Nagelsmann è stato sincero; si vedono come favoriti, vogliono fare la differenza già qui. Ci siamo meritati di essere qui, ci siamo messi alle spalle Atalanta e Young Boys, ora col Bayern serve la gara perfetta".