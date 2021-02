Villas Boas lascia il Marsiglia a sorpresa: “Mi hanno comprato Ntcham e non lo volevo”

Andrè Villas Boas lascia la guida del Marsiglia a sorpresa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’acquisto di Ntcham, ex centrocampista del Genoa: “Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non ero d’accordo con la politica sportiva. Non voglio niente dall’OM, neanche i soldi. Ntcham è un calciatore a cui mi ero opposto, non lo volevo. Non era sulla nostra lista e ho scoperto del suo arrivo scorrendo le notizie”. Situazione che potrebbe dunque complicarsi in casa Marsiglia in modo particolare per gli ultimi acquisti arrivati dalla Serie A, Lirola e Milik.