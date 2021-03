Virdis: “Milan rosa non completa per competere fino in fondo per scudetto. Juve in Champions? Squadra non all’altezza…”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch’Io Sport, Pietro Paolo Virdis, ex storico giocatore anche del Milan, ha parlato delle vicende calde del campionato nostrano ed in particolare dei rossoneri ma anche di Juventus e Cagliari.

A tutto Virdis

Parte subito dal Milan Virdis: “Questo Milan sta perdendo lo scudetto in casa? Penso lo stia perdendo per via dei tanti infortunati. Ogni gara ci sono troppi assenti. Su tutti Ibrahimovic. In Coppa si è difeso molto bene ma ieri, contro il Napoli, ha patito la grande tecnica degli azzurri. Secondo me giocare giovedì e poi domenica era troppo. Chi gioca in Europa dovrebbe giocare al lunedì”.

Un pensiero su Ibrahimovic: “Scelta azzardata andare a Sanremo? Non credo. Era anche infortunato quindi no, assolutamente no”.

“Dobbiamo anche ammettere che nessuno si aspettava questa cavalcata da parte del Milan. Tutti si sono inseriti al meglio. Forse non c’è una rosa generale per competere fino in fondo. Forse la rosa non è totalmente completa”. “Scudetto? Penso che solo l’Inter possa perderlo. Penso che interessante sarà la lotta per le posizioni in Champions”.

“Rinnovo Ibra o cercare qualcuno al suo posto? Difficile trovare uno come Ibrahimovic. Bisognerebbe cercare qualcuno alla sua altezza ma è dura. Rebic quando ha giocato al suo posto ha fatto bene. Leao? Diciamo che quando fa partite ciondolando per il campo fa girare le palle ai suoi tifosi…”.

Da Ibrahimovic a Cristiano Ronaldo: “CR7 ha reso al massimo. Ha trascinato la squadra. Una squadra che non mi sembra così forte in tutti i reparti. Cosa succede in Champions alla Juve? Quest’anno non hanno creato una rosa all’altezza per vincere tutto”. “La punizione subita dal Porto? Un’ingenuità incredibile. Non solo di Ronaldo”.

Tornando all’Europa per il Milan: “Se passerà contro lo United? Ha dimostrato di essere all’altezza quindi penso che qualche chance ce l’ha certo. In questa stagione del Milan c’è tanto merito di Pioli”. “Io in società al Milan? Mai chiamato, un pensierino ce lo farei sì…”.

C’è spazio anche per il Cagliari: “Salvezza? Sarà durissima. L’arrivo di Semplici ha dato maggior sicurezza. Ha sistemato la squadra in modo più equilibrato. Nonostante i tre gol presi dalla Juventus ieri, ha reagito. La squadra ha carattere e penso che questo sarà fondamentale per il proseguimento”.