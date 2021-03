“W il Pisa”, balordo profana la tomba di un tifoso del Livorno morto a 39 anni

Ha imbrattato con vernice nera e la scritta “W Pisa” la tomba di un giovane tifoso del Livorno deceduto a 39 anni nell’autunno del 2018 per un malore. Un atto vergognoso forse covato a distanza di anni così come il rancore per quello sfortunato tifoso tanto da recarsi al cimitero, raggiungere la tomba e imbrattare l’effige sulla lapide. Il giovane tifoso del Livorno era deceduto a 39 anni nell’autunno del 2018 per un malore. Valerio Danti aveva tre amori: quello per i suoi due figli e quello per la squadra amaranto. Un sentimento così forte che i familiari, al momento della tumulazione, decisero di far incidere sulla tomba di Valerio il simbolo del Livorno Calcio. Come riporta iltorreno.gelocal.it dello scempio si sono accorti i familiari la mattina del 7 marzo. Entrambi, ogni giorno, si recano sulla tomba del figlio, al cimitero della Purificazione. Fino a sabato la scritta non c’era. Di certo si è trattato del gesto di un balordo. In passato scritte inneggianti al Pisa erano comparse sul murale “Livorno è la mia città” in viale Ippolito Nievo e anche sui muri della curva nord dello stadio da poco dipinti dai ultras amaranto che volontariamente avevano ristrutturato la parte esterna della curva stessa. Da rilevare che alcuni tifosi del Pisa hanno espresso solidarietà ai familiari del tifoso morto.