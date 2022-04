Wanda Nara: “Mai avuto relazione con Brozovic. Icardi via dell’Inter per colpa di…”

Le parole della moglie dell'attaccante argentino

Wanda Nara era oggi nel ruolo di testimone al processo che la vede come parte civile contro Fabrizio Corona , che nel 2019 pubblicò sul suo sito un articolo in cui parlava di un presunto divorzio tra Icardi e la moglie a causa del tradimento di quest’ultimo con l’allora compagno di squadra Marcelo Brozovic . La coniuge dell'attaccante è tornata a parlare del caso e ha spiegato il motivo per il quale l'argentino ha lasciato l' Inter . Queste le sue parole ad ADNKronos :

RELAZIONE CON BROZOVIC - "Non ho mai avuto nessuna relazione con Marcelo Brozovic. Noi siamo una famiglia tradizionale e questa storia ci ha portato problemi in famiglia e fuori. I miei figli andavano a scuola e questa vicenda ha fatto soffrire tutta la famiglia, ci è costata tanti problemi nel lavoro a mio marito e a me che sono la sua procuratrice. Tutto quello che c’è scritto nell’articolo non è vero: non ho mai avuto nessuna relazione con Marcelo Brozovic".