Wenger: “Francia super favorita per Europei. Deschamps ha due squadre di campioni”

L'ex mister dell'Arsenal dice la sua su Euro 2020

Lo aveva detto già qualche tempo fa e lo ribadisce senza giri di parole. Per Arsene Wenger, la favorita numero uno per i prossimi Europei è la Francia. L'ex allenatore dell'Arsenal ha parlato a Sky Sports spiegando meglio la sua convinzione riguardo la formazione guidata dal CT Deschamps sottolineando come la forza dei galletti sia davvero impressionante non solo per gli undici titolari.

"La Francia è una super favorita per l'Europeo. Questa parola non descrive nemmeno minimamente quanto lo sia in realtà", ha detto con fermezza Wenger. "I francesi sono i campioni del mondo in carica. Questa squadra ha Kanté, Pogba, Benzema, Griezmann, Coman, Giroud. Più Dembelé. E non ne ho ancora nominata la metà dei giocatori che compongono la rosa. Didier Deschamps ha in panchina 11 giocatori che potrebbero giocare in qualsiasi parte del mondo. La Francia è il campione e la squadra non ha ancora raggiunto il suo apice", ha detto l'ex mister.