Wenger si schiera con Benzema: “Merita di essere all’Europeo. Giocherebbe ovunque”

L'ex manager dell'Arsenal commenta la mancanza del centravanti dalla Nazionale

Arsene Wenger si schiera con Karim Benzema. Il capo dello sviluppo calcistico globale della FIFA, ed ex storico allenatore dell'Arsenal, non ha dubbi sul fatto che il centravanti del Real Madrid dovrebbe essere chiamato dalla Francia per i prossimi Europei. Il bomber, assente dai galletti da tempo, era stato escluso dopo il caso legato al ricatto per un video hard girato ai danni dell'ex compagno Valbuena. Da quel momento, il numero 9 ora dei blancos non venne più convocato dalla squadra transalpina nonostante le grandissime prestazioni messe in scena col club.