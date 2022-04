Xabi Alonso è sicuro: “Il Real è favorito per la Liga. Ancelotti una persona saggia”

Le parole dell'ex centrocampista spagnolo

Xabi Alonso , ex centrocampista della Spagna e del Real Madrid , ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata ai canali della UEFA. Lo spagnolo ha speso parole di elogio nei confronti di Carlo Ancelotti e ha dichiarato i blancos come i principali favoriti per la vittoria della Liga:

"Il Real Madrid sembra favorito per il titolo. È stata la squadra con maggior continuità ed è questo che ci dà maggiori possibilità di vincere LaLiga in questo momento. Sarà il tempo a dirlo ma se il Real continua così, allora avrà molte possibilità. Carlo è una persona saggia. Sa come mettere insieme i pezzi del puzzle ed è per questo che è stato in tantissime squadre, realizzando tante cose. ha trovato la sua squadra e gestisce i giocatori molto bene. Ha questa qualità con i giocatori".