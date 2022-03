Xavi chiama Messi al Barcellona: “Per lui le porte saranno sempre aperte”

Le parole del tecnico spagnolo

Leo Messi non sta passando uno delle sue stagioni migliori al Psg , Dopo il suo addio al Barcellona , il fuoriclasse argentino non è riuscito a entrare in piena sintonia con l'ambiente e coi compagni. Secondo alcune voci si starebbe pensando addirittura a un suo addio già a fine stagione. La soluzione più plausibile potrebbe essere quella di un suo ritorno in blaugrana, visto l'amico Xavi sulla panchina del club. Proprio l'allenatore spagnolo ha parlato conferenza della possibilità del ritorno di Messi:

"Le porte del Barcellona sono sempre aperte per Messi finché sono qui come allenatore. Se vuole venire a vedere l'allenamento, lascia che venga a parlarmi. Quello che ha dato a questo club non ha prezzo, è il miglior giocatore della storia, ma ora ha un contratto con il PSG. Mi sembra che a Messi non piaccia giocare per il Paris, non trova un posto per sé lì. Dirò quello che mi diceva sempre Leo: "Dove puoi trovare un posto migliore di qui?" E l'ho confermato. Non c'è niente di meglio che giocare al Barcellona".