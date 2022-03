Xavi: “Io a Monaco per incontrare Haaland? Stiamo lavorando per il futuro”

Le parole del tecnico blaugrana

Xavi , allenatore del Barcellona , è intervenuto in conferenza stampa sul possibile approdo di Erling Haaland in blaugrana. L'allenatore spagnolo ha parlato nello specifico di un presunto incontro a Monaco avvenuto tra lo stesso tecnico, la dirigenza e l'attaccante norvegese. Ecco le parole:

"Non posso fornire dettagli. Posso solo dire che stiamo lavorando per il presente e il futuro del club. E quando possiamo annunciare qualcosa, come la firma di Pablo Torre, lo facciamo. Non dirò nulla, solo che stiamo lavorando sul presente e sul futuro".