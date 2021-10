Xavi subito al Barcellona? Il tecnico: “Sono concentrato sull’Al-Sadd”

Xavi, per ora, smentisce le voci di un possibile approdo al Barcellona

In casa Barcellona è caccia al successore di Ronald Koeman. Il tecnico olandese è stato sollevato dal suo incarico di guidare la squadra catalana dopo la sconfitta nel Clasico e il recente k.o. contro il Rayo Vallecano. Risultati deludenti, che, uniti alla pessima campagna in Champions League, gli sono costati il posto. Al suo posto potrebbe arrivare una vecchia conoscenza dei tifosi blaugrana: Xavi. L'ex centrocampista è anche l'allenatore dell'Al-Sadd. Tuttavia, per il momento, lo spagnolo prende tempo, come ha fatto intendere durante l'ultima conferenza stampa: "In questo momento sono concentrato sul mio lavoro qui all'Al-Sadd . Non posso dire altro. Le prossime partite sono difficili. Speriamo di rimanere imbattuti in testa alla classifica. Tutte le partite sono difficili perché gli avversari danno il massimo contro di noi". Insomma, per ora, il Barcellona sembra ancora piuttosto lontano. Sempre che le distanze non si accorcino improvvisamente dopo un vertice con l'ex club.