Yonghong Li attacca la Superlega: “Focalizzata solo sui soldi, non è la strada giusta”

Anche l'ex presidente del Milan Yonghong Li ha condannato la Superlega

YONGHONG LI - Tanti i personaggi del sport, e non solo, che si sono esposti sul tema. Tra questi anche Yonghong Li, ex presidente del Milan, che ha analizzato le conseguenze che porterebbe la Superlega europea al calcio tramite un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale: "La Superlega europea è tutta focalizzata su una cosa: i soldi! Beneficia pochi, i privilegiati, non i tifosi! Dobbiamo impegnarsi per rendere il calcio più inclusivo e meno divisivo. Questa non è la strada giusta...".