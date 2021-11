Zaha vittima di abusi razzisti: “Nero e orgoglioso ma non parlatemi fino a quando…”

La denuncia dell'attaccante del Crystal Palace, vittima di abusi razzisti sui social

A denunciare l'accaduto lo stesso Zaha che, come affermato dal Guardian , nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram diversi screenshot delle brutte parole ricevute. L'attaccante si era battuto in passato anche riguardo la necessità di fare qualcosa di più rispetto al mettersi in ginocchio prima delle gare e ha ribadito il concetto "sfruttando" questa spiacevole situazione.

SFOGO - "Non sono qui per tutte le sciocchezze che vengono fatte invece di risolvere il problema reale. Questo messaggio non è per me, né per ricevere un milione di messaggi che dicono che stiamo con te o che quanto accaduto sia disgustoso", ha scritto Zaha. "E non sono qui a caccia di simpatie. Il mio colore sarà sempre il vero problema ma va bene anche perché io sarò sempre nero e orgoglioso di esserlo. Dovete parlarmi solo quando prenderete sul serio questo problema".