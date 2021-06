Zeman: “L’Italia mia favorita per l’Europeo ma contro la Svizzera sarà dura”

L'ex allenatore del Lugano sul pareggio elvetico contro il Galles: «La prima è sempre difficile».

Il tecnico Zeman conosce bene il calcio svizzero per aver allenato in passato il Lugano. Ai microfoni di tio.ch il mister boemo ha detto la sua su Italia-Svizzera, secondo match degli azzurri a Euro 2020. «L'Italia è la mia favorita per vincere l'Europeo, ma storicamente la Svizzera ha sempre dato del filo da torcere agli azzurri. Sarà dura per entrambe. Solitamente la prima partita di un grande appuntamento è tosta per tutti. C'è molta tattica. L'importante è non perdere e la Svizzera è andata molto vicina ai tre punti contro il Galles». Quella dell'Olimpico sarà già una partita importante per la nazionale di Petkovic, fermata sabato sull'1-1 dal Galles. Contro l'organizzata e pericolosa selezione di Roberto Mancini, Freuler e compagni saranno chiamati alla classica partita perfetta se vorranno strappare un risultato utile al cospetto di un team che contro la Turchia ha sciorinato un ottimo calcio.