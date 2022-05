Zeman punge ancora Mourinho: “Roma in finale di una coppa di basso livello”

Le parole dell'allenatore rossonero

"Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? È un segno del livello di quella coppa, che è molto basso. L’allenatore più bravo della Serie A è Vincenzo Italiano, a me piace molto, più di Mourinho. Coppa Italia? La partita di ieri non mi è piaciuta, intendo il calcio in modo diverso. C’è stata poca verticalizzazione è troppa difesa. Il gol di Vlahovic è stata una azione in verticale, ma una rondine non fa primavera. L’Inter ha giocato qualcosa, la Juventus poco. Allegri non è un allenatore rinunciatario. Semmai è la squadra ad esserlo stato. Il voto alla partita di ieri è un 6 italiano. Senza infamia e senza lode".