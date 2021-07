Zenit, 30 milioni per Belotti

Il Torino però non vuole far partire l'attaccante

Trattativa avviata dallo Zenit per Belotti in scadenza 2022. come riporta Sky Sport, si tratta di un’operazione che va avanti da tempo, dal 9 luglio. Il club russo vuole re-investire i soldi di Driussi e Azmoun e ha già un accordo con il Torino (sui 30 milioni considerando i bonus). Adesso dipende tutto dal giocatore, che dovrà decidere se rinnovare con i granata o salutare l’Italia. Per convincere il giocatore lo Zenit punterà su una proposta economica importante e sulla possibilità di giocare la Champions.