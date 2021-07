Zenit, Malafeev: “Mancini ha fallito per la lingua e perchè non era motivato”

Con lo Zenit Mancini rimase solo un anno

E' stato Billy Costacurta, subcommissario Figc, a portare via da San Pietroburgo Roberto Mancini che allenava lo Zenit senza grande entusiasmo e con risultati mediocri. Il club infatti non riuscì neanche a qualificarsi per la Champions League dopo tanti anni di assidua presenza. L'esperienza in Russia durò una sola stagione e oggi l'ex portiere dello Zenit Malafeev ha elencato le ragioni del lavoro poco produttivo di Roberto Mancini nel club di San Pietroburgo. “Mancini ha fallito perchè non conosceva la nostra lingua e infatti non riusciva a comunicare con alcuni giocatori russi. In secondo luogo, si è demotivato per suoi motivi personali, di cui non parlerò. Ma ha dimostrato che sa vincere sia allenando un club che la nazionale" spiega Malafeev. Mancini ha allenato lo Zenit nel 2017-2018 e Malafeev era il vicedirettore sportivo per le questioni generali.