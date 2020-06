ZIdane: “Allenare 20 anni? No, questo mestiere porta all’esaurimento…”

Una Liga da vincere, poi un a Champions League da giocarsi contro il Manchester City. La stagione del Real Madrid di Zinedine Zidane inizia a farsi seria. Dopo il pareggio del Barcellona, i blancos hanno l’occasione di riprendersi la vetta solitaria della classifica e staccare i rivali di due punti.

Parlando in conferenza stampa, il tecnico francese si è soffermato sui questi temi caldi ma anche su quelli legati al proprio futuro affermando curiosamente una sua intenzione in termini di carriera da mister…

Zidane: “Fare l’allenatore di porta all’esaurimento”

“Non allenerò per 20 anni, mi ritirerò prima, anche se tutto può succedere”, ha esordito Zidane a proposito del suo futuro da tecnico. “Ero più forte da calciatore di quanto lo sono da allenatore. Non so per quanti anni allenerò, non l’ho ancora pianificato. Ho giocato per 18-19 anni e quando mi chiedevano se avrei allenato rispondevo di no. Invece alla fine sono diventato un allenatore. Ma questo è un mestiere che ti porta all’esaurimento quindi…”. Dalle parole di Zizou, quindi, l’intenzione è di vincere ancora qualche trofeo e poi di chiudere con gloria e soprattutto senza ulteriore stress.

