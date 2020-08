Zidane: “Allenare la Francia? Perché no. Mia storia con Nazionale fantastica fino all’ultima partita…”

Con il Real Madrid ha vinto tutto e allora perché non pensare ad un futuro come commissario tecnico della Francia? Zinedine Zidane non si pone limiti e, come riporta RMC Sport, non nasconde il desiderio, in futuro, di provare questa nuova esperienza.

Zidane: “Io ct della Francia? Perché no…”

“Ne ho già parlato in passato, diversi anni fa. Sono un allenatore e dunque perché non allenare la Nazionale francese in futuro? Questa non è una novità”, ha detto Zidane ad AFP sulla possibilità di diventare ct tra qualche tempo. “Se questo accadrà bene. Tutti abbiamo una nostra storia e anche io ce l’ho con la Francia. La mia esperienza con la Nazionale è stata fantastica e meravigliosa fino all’ultima partita (testata a Materazzi nel Mondiale del 2006 ed espulsione ndr). Ci sono stati alti e bassi, ma la mia storia con la Francia è stata bellissima”.

