Zinchenko capitano in FA Cup, Guardiola: “E’ stata una scelta di Fernandinho”

Le parole dell'allenatore spagnolo

Nella gara di ieri sera di FA Cup contro il Peterborough , nel Manchester City è stato Oleksandr Zinchenko a indossare la fascia di capitano della squadra. Una decisione presa dal capitano Fernandinho per dimostrare al calciatore ucraino la vicinanza di tutta la squadra in questo momento difficile per lui e la sua nazione. Questo il commento di Guardiola a Sky Sports:

"Il nostro capitano ha deciso dare la fascia a Zinchenko per dimostrare quanto sia importante per noi questa situazione. Tutti nel club gli sono vicini. Zinchenko riceve supporto non solo dai fan, ma da tutto il mondo. Giocare a calcio è il modo migliore per lui di affrontare tutto. Siamo andati al round successivo, è stata una buona serata. L'avversario ha iniziato la partita meglio di noi, ma per il resto abbiamo controllato la situazione in condizioni difficili. Ci siamo adattati bene e alla fine la qualità dei giocatori ha giocato un ruolo decisivo".