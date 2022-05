Zinchenko e la Premier League col Manchester City: lacrime e dedica all’Ucraina

Grande trionfo per i Citizens e grande emozione per il calciatore ucraino

Una vittoria che vale molto molto più di una "semplice" Premier League. La vittoria in campionato del Manchester City , arrivata dopo il successo contro l'Aston Villa, è stata accolta in modo assolutamente emozionante da Oleksandr Zinchenko che non ha saputo resistere scoppiando in lacrime per il suo popolo ucraino.

Dopo il trionfo in Premier con il suo Manchester City, il terzino è letteralmente scoppiato in lacrime dopo il fischio finale all'Etihad e ha voluto dedicare a tutta l'Ucraina tale impresa. Intervistato a caldo da Sky Sports, Zinchenko ha commentato: "Sono emozioni indimenticabili per me. Dedico questa vittoria a tutti gli ucraini che stanno sopravvivendo nel mio Paese a causa dell'aggressione russa. Sono orgoglioso di essere ucraino questo voglio dirlo e ribadirlo. Vorrei portare questo titolo in Ucraina un giorno. Il sostegno che ho avuto da parte di tutti è incredibile e darei tutto per restituire loro tutto questo. Non dimenticherò mai tutto questo".