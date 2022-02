Ziyech dice addio al Marocco: “Non andrò più in Nazionale. Dispiace per i tifosi”

Le parole del fantasista marocchino

Hakim Ziyech ha deciso di non indossare più la maglia del Marocco . L’esterno del Chelsea era stato escluso dalla Coppa d’Africa dal commissario tecnico, Vahid Halilhodzic , perché nonostante le sue qualità non si impegnasse abbastanza. Il talentuoso fantasista ha manifestato ai microfoni di AdSportsTv la sua decisione di non voler far parte della nazionale marocchina. Ecco le sue parole:

"So come funzionano le cose laggiù . Prendo atto della decisione del mister ma anche dal mio punto di vista non ho più intenzione di giocare per la mia nazionale. Mi dispiace per la gente ma ho deciso così".