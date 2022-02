Zouma preso di mira dagli avversari per vicenda con i gatti: Wood lo perseguita in campo dicendo ‘miaoo’

Anche gli avversari non perdonano il difensore del West Ham dopo i maltrattamenti verso i suoi gatti

Redazione ITASportPress

Non la passa liscia neppure con gli avversati KurtZouma dopo la vicenda che lo ha visto maltrattare i suoi gatti. Il difensore del West Ham è stato accolto in modo decisamente inedito dai tifosi ma anche dai diretti avversari del Newcastle nell'ultimo match disputato ieri in Premier League.

Infatti, se dagli spalti erano ben visibili peluche e pupazzi di gatti per ricordare quanto accaduto, in campo è andato in scena un costante 'trash talking' ai danni del difensore. Tutta opera di Chris Wood che, da quanto si apprende anche dai tanti tifosi che hanno assistito alla gara, avrebbe perseguitato Zouma per tutta la sfida rivolgendosi a lui col verso dei gatti. Un chiaro 'miaoo' continuo che ha accompagnato il francese durante la gara.

I compagni di Zouma, su tutti Craig Dawson, hanno provato a "difenderlo" rivolgendosi all'arbitro ma non c'è stato nulla da fare. Per oltre 90 minuti il giocatore ha dovuto "soffrire" la tattica fastidiosa del rivale. Un piccolo prezzo da pagare per quanto commesso con i suoi animali...

Zouma Wood (getty images)