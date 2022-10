Blasi asso pigliatutto: vuole la Smart di famiglia e Totti “teme” per il Tapiro d’Oro

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce ogni giorni di nuovi elementi che stanno trasformando questa vicenda privata in commedia tanto da merita un’ampia l’attenzione mediatica. Intanto, oggi, la storia torna a sbarcare anche su «Striscia la notizia» (Canale 5) perché all’ex capitano della Roma è stato consegnato il Tapiro d’Oro, con Valerio Staffelli che ha consigliato: «Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo», alludendo alla questione dei Rolex che la showgirl avrebbe sottratto dalla cassetta di sicurezza della banca, così come rivelato da suo marito (in procinto di diventare ex). «Lei è della Magica – ha infatti insistito Staffelli –, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi», con Totti che tergiversa, bofonchia un «vediamo» e, quando gli si chiede se gli diano più fastidio gli sfottò laziali o i post di ilary sui social, risponde: «Non guardo niente, né gli uni né gli altri, sto sopra le parti».

Smart, borse e scarpe In attesa della prima udienza in tribunale prevista per venerdì, ormai la lista delle richieste della Blasi si starebbe allungando. Oltre alle borse “sequestrate” da Francesco – una collezione di Gucci, Dior, Chanel e Hermes – la showgirl rivuole vestiti e scarpe (pare un centinaio) ancora nella villa che continuano a dividere, sia pure senza incontrarsi mai. Non basta. Reclama anche la Smart di famiglia (nera con gli specchietti gialli e i nomi dei figli incisi) che lei aveva regalato a Francesco. Intanto, mentre l’ex bandiera romanista sta valutando di acquistare vicino alla nuova fidanzata Noemi Bocchi, in zona Roma nord, la Blasi pensa a un appartamento a Milano. Impressioni? Difficilmente saranno più felici per tutto questo. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.