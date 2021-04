Blogger russa a lady Kokorin: “Se parli ancora faccio saltare tuo matrimonio”

Botta e risposta social tra le due donne

Botta e riposta social tra Victoria Bonya, conduttrice televisiva, modella e blogger e Daria Valitova, moglie dell'attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin. Tutto è nato per via di un messaggio sui social postato dalla compagna del calciatore che ha criticato aspramente Bonya: "Questa persona (Victoria ndr.) mi provoca pensieri spiacevoli. Conosco troppe cose di lei e queste persone mi spaventano". In passato Alana, l'ex moglie di Mamaev aveva scritto che suo ex marito Pavel era andato a letto con la conduttrice tv. Victoria Bonya poco fa ha risposto alla signora Kokorin: “Riguardo al commento sulla mia personalità. Sig.ra Kokorina, cosa la fa indignare? Ricordati che ho protetto tuo marito attraverso tutti i canali, difeso l'onore e la dignità di tuo marito. Non te lo ricordi? Cosa sai di me che faresti meglio di non sapere? Meglio non aprire bocca su di me. Se inizio a parlare, il tuo matrimonio andrà in pezzi! Do la mia parola e prometto. Pertanto, è meglio chiuderla".