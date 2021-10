China Suarez risponde a Wanda Nara: “Icardi ha sbagliato ma tutti contro di me”

Il triangolo social continua. Parla la modella e attrice in risposta ai rumors e agli attacchi ricevuti

DIFESA - "Facile far passar male me per scaricare le responsabilità. Il prezzo di sostenere l'immagine di una famiglia felice lo pago io, non l'uomo che è stato irrazionale o ha commesso un errore. Così tutti sono a posto", ha scritto Eugenia Suarez. "Chi sta lucrando su questa situazione a discapito della mia vita personale e della mia carriera sarà denunciato per la riproduzione di informazioni false". "Quel che è successo è una situazione che non ho iniziato, non ho incoraggiato né provocato". E ancora: "Non sono responsabile, per me e per tutte le donne che sono usate e giudicate, dei comportamenti di conquistatori seriali che dopo sanno come nascondersi". "Ho dovuto relazionarmi con uomini credendo a quello che dicevano: che erano separati o che si stavano separando. Sento che questa situazione è un déja-vu e che pago con la reputazione questioni che dovrebbero restare personali".