Dall’Argentina: divorzio in vista per Icardi e Wanda Nara

Sembra essere giunta ai titoli di coda la storia d'amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara. A rivelarlo è la stessa showgirl argentina, in un audio mandato ad una amica e reso pubblico da un programma argentino in onda su America Tv. "Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più", le parole della moglie dell'attaccante del PSG, esubero in Francia e ora al centro di nuove attenzioni extra campo, dopo la vicenda già vissuta in inverno che ha dato il via alla crisi con la moglie.