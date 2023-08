Dall’Italia per sostenere Messi al debutto: la Galimi dopo la Juve sceglie l’Inter

La presentatrice TV, influencer e modella, Elisabetta Galimi si trova a Miami in vacanza. Durante un suo momento di relax nella città americana, non ha voluto far mancare il sostegno a Leo Messi. La Galimi dichiarata fan della Juventus, ha assistito al debutto nel calcio statunitense del fuoriclasse argentino, nella partita tra l'Inter Miami e il Cruz Azul nel torneo messicano-statunitense Leagues Cup. Una prima volta fortunata per la stella 36enne campione del mondo che è andato anche in gol su punizione. Ma se Messi attira tantissimi tifosi allo stadio, non è da meno Elisabetta che attrae i fotografi. La modella è stata paparazzata in questi giorni a Miami e le foto con un sexy bikini rosa con i colori dell'Inter Miami sono finite su diversi giornali americani.