Daniel Osvaldo e Giannina Maradona, la fine della storia d’amore è sui social

La figlia di Diego Maradona ha chiuso Instagram per rispondere a Daniel Osvaldo che ha cancellato le foto

Gianinna, la figlia di Diego Maradona e Claudia Villafañe, aveva iniziato tempo fa una relazione con Daniel Osvaldo, ex attaccante dell'Italia e dell'Inter ma i due stando a quanto riportano i tabloid gossippari argentini, hanno chiuso la love story. E l'annuncio è arrivato con indizio sui social. Nonostante sembrasse che il rapporto si rafforzasse di giorno in giorno, da un momento all'altro, l'ex calciatore ha cancellato tutte le fotografie che aveva con Gianinna sul suo account Instagram e la figlia di Diego Maradona da parte sua, ha fatto di più e ha deciso direttamente di cancellare il suo account. La relazione è iniziata in assoluta segretezza e i due si sono lentamente avvicinati fino a quando hanno finalmente preso la decisione di confermare la storia d'amore con foto sui social. L'avvocato di Diego Maradona, Matías Morla, aveva persino commentato a TV Nostra che Gianinna avrebbe visto prima della morte suo padre in compagnia dell'ex calciatore dell'Inter.