Diletta Leotta dopo Paolucci flirt con nuovo calciatore: il portiere Karius

Tanto gossip e poco calcio quando si parla di Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn è stata paparazzata dal settimanale Chi con il portiere Loris Karius, uno che di rado fa belle parate ed è ricordato per le papere nella finale del Liverpool contro il Real Madrid. Il tedesco è a Milano ed è stato immortalato insieme alla showgirl siciliana. Un presunto flirt con un calciatore che riporta indietro nel tempo la Leotta che ebbe una storia d'amore con Michele Paolucci, attaccante allora in forza nel Catania. Ma Diletta è una sportiva perfetta e allora nella sua lista di fidanzati ha messo anche il pugile Daniele Scardina, noto alle cronache col chiarificante pseudonimo King Toretto, il che lascia presupporre che le doti dell’aitante tira pugni mandino direttamente al tappeto con un bel ko definitivo. Poi l'attore turco Can Yaman è entrato nella vita sentimentale della Leotta. Adesso il re delle papere Karius.

CHI Il settimanale rilancia così la notizia. Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 26 ottobre uno scoop clamoroso: le prime immagini di Diletta Leotta e Loris Karius, il portiere del Newcastle, considerato uno dei calciatori più sexy del mondo. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini mostra l'arrivo in Italia del portiere tedesco con un volo privato (il pomeriggio era impegnato nella sfida contro il Tottenham di Antonio Conte) e l'ingresso nel palazzo di Diletta Leotta, a Milano. La conduttrice di Dazn e Karius si sono conosciuti pochi giorni fa a Londra. Lui è celebre per gli errori commessi nella finale di Champions League fra Liverpool e Real Madrid a causa di un trauma cranico rimediato nei primi minuti di gioco, ma anche per il suo profilo Instagram da 1,8 milioni di follower, dove mostra il suo fisico scolpito e per la lunga sequenza di fidanzate bellissime. Fino a due settimane fa Diletta Leotta risultava fidanzata con un modello italiano, Giacomo Cavalli. Ma queste immagini spazzano ogni dubbio.