Diletta Leotta non teme il Coronavirus: a Milano in dolce compagnia

Altro che paura per il Coronavirus, Diletta Leotta va a passeggio per Milano e cena in un famoso ristorante in dolce compagnia. La conduttrice di Dazn è seduta al tavolo insieme al fidanzato Daniele Scardina e al fratello Mirko Manola. Una foto pubblicata sul profilo Instagram del noto chirurgo catanese conferma il legame sempre forte tra il pugile e la giornalista. Nessuna crisi, ma ecco che invece i due sono felici e innamorati, tanto da progettare il futuro insieme. Daniele Scardina dovrebbe dire addio al sogno americano che l’ha reso uno dei pugili più famosi al mondo, tanto da trasferire la sua vita a Miami. Al cuor però non si comanda.