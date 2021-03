Georgina Rodriguez e Fernando Torres insieme per affari: sui social è già boom…

Sono state ore “calienti” sui social e il termine non è usato a caso perché i protagonisti sono due volti noti dell’ambiente sportivo. Da una parte Georgina Rodriguez, showgirl e compagna di Cristiano Ronaldo, dall’altra Fernando Torres, storico ex bomber anche della Nazionale spagnola.

I due, compaiono in una serie di stories sui social mentre sono al telefono e si domandano: “Who the f*** is about you?”. Nel profilo del Nino e della bella modella, sono diverse le immagini e le stories presenti a tal proposito ma solo nelle ultime si intuisce cosa stiano combinando.

Lady CR7 e Fernando Torres sono, infatti, protagonisti, insieme all’attore Mario Casas, del lancio di un nuovo progetto imprenditoriale che dovrebbe essere relativo ad un nuovo negozio di abbigliamento. Staremo a vedere come procederà la vicenda che ha già suscitato molto interesse…