Icardi e Wanda Nara tornano insieme: “Le storie Disney hanno una seconda stagione”

Mauro Icardi e Wanda Nara sono una coppia che ha fatto tanto discutere nel mondo del calcio. Tra i due sembrava ci fosse una rottura definitiva, dopo le parole del showgirl argentina, ma l'ultimo post su Instagram dell'attaccante del Galatasaray non è della stessa opinione.

Continua dunque la telenovela tra Mauro Icardi e Wanda Nara. L’attaccante argentino, ex Inter, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto annunciando il continuo della sua relazione con Wanda Nara: "Non era la donna della mia vita, era la mia vita trasformata in una donna. Le storie Disney hanno anche una seconda stagione. Ti amo Wanda".