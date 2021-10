Icardi perdonato da Wanda Nara? Maurito: “Sei il motore delle nostre vite”

Nuovo capitolo della storia tra i due argentini

Redazione ITASportPress

Pace fatta tra Mauro Icardi e Wanda Nara? Non ne siamo sicuri ma l'ultimo post social del bomber del Paris Saint-Germain pare far pensare in questo modo. Dopo il botta e risposta tra i due con post con cuori, e altri senza fede nunziale, ecco la possibile svolta.

Nella notte, Icardi ha pubblicato un post su Instagram con alcune foto che lo ritraggono in compagnia della moglie abbracciati e la scritta: "Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano". Un messaggio che lascia intendere una riappacificazione tra i due.

L'ultima parola, però, spetta a Wanda Nara che, dal canto suo, ancora non ha pubblicato nulla sui suoi profili e quando lo farà, non è detto sia per forza per confermare quanto detto da Maurito. Non sarebbe certo la prima volta...