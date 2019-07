Interisti in campo nella festa di addio al celibato dell’ex “più bello d’Italia”

Fiori d’arancio per Luca Napoli, noto manager di successo catanese ed ex “più bello d’Italia” che ha sposato Simona. Il matrimonio ha avuto luogo sabato scorso nel centro storico di Catania, presso la chiesa di San Placido, ed è stato celebrato da Don Giuseppe Troina. I due hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore dopo 6 anni di fidanzamento, durante i quali è nato il loro primogenito, Giuseppe. Luca, visibilmente emozionato era elegantissimo in giacca e pantaloni color blu scuro e cravatta bianca mentre Simona era bellissima in un abito bianco aderente in pizzo. Allo splendido e soprattutto riservato ricevimento nuziale, tenutosi nella suggestiva cornice di ‘’Petralonga’’ e curato nei minimi dettagli da ‘’Panta Rhei Wedding’’erano presenti oltre 100 invitati, tra amici e parenti legati a loro da affetto profondo. Tra gli ospiti anche volti noti come gli ex calciatori dell’Inter Nicola Berti e Matteo Ferrari che il giorno precedente alle nozze hanno giocato a calcio nella serata di festa di addio al celibato. Il vulcanico Dj televisivo Ringo (che per l’occasione ha fatto ballare gli invitati fino a tarda notte) e la compagna campionessa del mondo di volley femminile, Rachele Sangiuliano hanno partecipato all’evento.