Ivana Icardi, l’ex fidanzato Luis Fabian Galesio a ISP: “La amo ancora e spero di riprendere la relazione”

Forse a determinare la fine della loro storia d’amore non è stata l’uscita di Ivana Icardi dalla Casa del Grande Fratello 16. Lo afferma con forza l’ex fidanzato Luis Fabian Galesio attaccante argentino del Levico Terme, club dilettantistico in provincia di Trento. Forse però, la presenza della sorella dell’attaccante dell’Inter nel reality di Canale 5 ha creato non pochi problemi alla sua vita sentimentale e difatti dopo un momentaneo addio e la repentina riappacificazione con il fidanzato, l’argentina è tornata di nuovo single. Com’è noto, tra la Icardi e il giovane Onestini, durante la permanenza nella Casa, ci sono stati degli atteggiamenti che hanno dato adito a dubbi sulla solidità della relazione tra la ragazza e il calciatore Luis Fabian Galesio. L’attaccante però ai microfoni di Itasportpress spiega di essere ancora innamorato di Ivana e racconta di aver incontrato poche volte l’ex capitano nerazzurro. “Con Wanda Nara e Mauro Icardi ci siano incontrati appena due volte ma io delle loro storia non mi sono mai interessato. Ho sempre pensato a Ivana alla quale ho sempre detto che sul fratello e sulla cognata non avrei mai aperto bocca. Io ho sempre pensato al calcio e non alle vicende altrui. La storia è finita con Ivana ma voglio il suo bene e le auguro il meglio nella vita perché lo merita essendo una ragazza bravissima. Non è finita di certo la nostra storia per colpa del Grande Fratello, non eravamo in un buon momento e abbiamo detto di fermarci. Adesso ognuno va per la propria strada e mentre lei sogna di aiutare la propria famiglia, io penso a giocare bene e fare tanti gol con la maglia del Levico in Serie D. Mi auguro in futuro di poter riprendere questa relazione con Ivana perché io l’amo ancora. Ragazze come lei non ce ne sono in giro e auguro a tutti i ragazzi di trovarne una così. La penso sempre ma ringrazio lei e la sua famiglia perché mi hanno voluto bene”. Galesio in Argentina è anche popolare per aver vinto il Grande Fratello sudamericano.