Juventus, Tatiana tifosa bianconera fa una promessa hot se Ronaldo alza la coppa

Tatiana Bernardi la modella juventina chiamata anche da … Playboy… lancia un messaggio sui social a tutti i tifosi bianconeri. Metterà una foto hot senza veli e senza coprire le parti del corpo per la squadra di Pirlo. La modella italiana con cuore per la Vecchia Signora che sta facendo impazzire i suoi follower, e non solo, promette uno strip tutto per i tifosi bianconeri in caso di successo nella Coppa dalle grandi orecchie. Togliersi i vestiti per lei non deve essere un problema. In effetti dopo l’apparizione su Playboy per la bella friulana apparire senza veli ma per uno scopo ben preciso tutto bianconero non deve essere un problema.