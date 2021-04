La dura vita di lady Martial: “Troppe donne attorno a mio marito…”

Melanie, compagna del calciatore del Manchester United, racconta cosa si prova ad essere affianco ad un atleta di altissimo livello e ammette di "sognare" il Real Madrid

Chi l'ha detto che essere la fidanzata o la moglie di un calciatore sia semplice? Chiedere a Melanie Martial, compagna dell'attaccante del Manchester United Anthony. Parlando a Get French Football News, la donna, modella e volto noto della tv, ha spiegato quali siano le problematiche principali nello stare accanto ad un top player come l'asso Red Devils.

La dura vita di lady Martial

"Mai nella mia vita avrei immaginato che sarei diventata la moglie di un calciatore. Davvero mai", ha esordito Melanie Martial. "Non è mai stata una mia idea vivere la mia vita secondo i programmi di un uomo. Quindi già di partenza è tutto sbagliato. Ma posso capire chi parla dello stereotipo moglie del calciatore. Pensavo anche io la stessa cosa. belle borse, auto, soldi. Ma non è affatto così".

Il racconto della prosegue: "Tutto quello che ho detto forse si riassume in un mese dell'anno, quando si fanno le vacanze. Ma il resto non è per nulla così. La gente lancia etichette come cercatrice d'oro. Dice 'usi i soldi di tuo marito' e cose simili. Ma non sanno veramente da dove arrivano quei soldi. E questo lo trovo triste e mi dà molto fastidio".

GELOSIA - Un altro aspetto dell'essere compagna di un calciatore sono le donne che 'girano attorno' all'atleta: "Ci saranno sempre ragazze, chi più chi meno, attorno a lui. Mio marito potrebbe attirare le attenzioni di donne bellissime e anche più giovani di me. Diciamo che personalmente riesco a gestire bene questa cosa. Mi dico che io so cose del nostro rapporto, gestisco tutto. Quindi in un certo senso sto tranquilla. L'unica cosa che si può fare è fidarsi".

MERCATO - La vera difficoltà dell'essere compagna di un calciatore, però, per Melanie è la finestra di calciomercato anche se in ottica futura, è lei stessa ad avere un piccolo desiderio: "Non sai mai cosa può accadere quando inizia la fase dei trasferimenti. Ma devo dire la mia mi piacerebbe che andasse al Real Madrid. Il club del mio cuore. Se pensassi solo a me gli direi di provare ad andare lì, ma lo seguirei anche se lui volesse una società di sesta divisione. Io sarò sempre la sua prima tifosa. Dove è felice lui sono felice anche io".