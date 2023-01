La moglie di Balde attacca Wanda Nara: “Noi usati adesso dimenticati di noi”

L'attaccante dello Spartak Keita Balde e la moglie Simona Guatieri hanno reagito alle voci sulla relazione del calciatore con Wanda Nara, moglie dell'attaccante del Galatasaray Mauro Icardi. “Vivono di queste notizie. Non vogliamo averci niente a che fare. Vivono così e ti fanno saltare la testa. Sono come bambini. Non vogliamo che i nostri nomi siano menzionati e accostati a loro " ha detto Simona. “Ciò che accade a noi oggi può accadere a qualcun altro domani. Come puoi pensare di dire una cosa del genere?". Poi rincara la dose: "Esistono le donne. Serie, sensibili, sincere, sensuali. Che belle, queste Donne profumano di pulito! E poi esistono quelle donne chiamate in gergo italiano Wacche".