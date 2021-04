Lady Dybala Oriana Sabatini: “Torino vita abbastanza noiosa. A casa invece sono attiva…”

Oriana Sabatini compagna dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha condiviso su Instagram qualcosa che le è successo nella sua casa di Torino dove lei stessa afferma di avere una vita “abbastanza noiosa”. Si è tagliata e mostrato il dito sanguinante. L’argentina in una intervista al tabloid Gente ha confessato che non è molto attiva in questo momento: “Il fatto è che non c’è molto da fare a Torino. Non appena Paulo ha dei giorni liberi, andiamo da qualche parte, perché lui vuole fare molto le cose. Anche se il piano migliore, almeno per me, è rimanere a casa visto che non mi piace così tanto uscire. Così ci vediamo in tv Netflix ms nel frattempo prendo lezioni di boxe, cucino, leggo molto, mi godo la solitudine e mi siedo al pianoforte dove suono qualcosa”.

L’intervista di Oriana Sabatini è arrivata dopo che il fidanzato è finito sul banco degli imputati insieme ai compagni di squadra Arthur e Mckennie, beccati dalla polizia a Torino mentre facevano un festino incuranti della zona rossa e delle norme anti covid. Dybala e gli altri due non sono stati convocati da Andrea Pirlo per il derby della Mole contro i granata poi finito 2-2.