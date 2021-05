Lady Marchisio: “Io e Claudio positivi al Covid ma stiamo bene. Aspettiamo…”

L'ex Principino positivo al Covid insieme al resto della famiglia

Roberta Sinopoli , moglie di Claudio Marchisio , ex calciatore della Juventus ha annunciato la positività al Covid di tutta la famiglia. La donna ha dedicato qualche ora ai suoi numerosissimi fan nella notte rispondendo alle loro curiosità su Instagram. Tra queste anche la spiegazione della quarantena che ormai dura da diversi giorni. "Abbiamo preso il Covid, tutta la famiglia tranne Davide (uno dei due figli della coppia, ndr). Ma stiamo tutti bene grazie a Dio".

Lady Marchisio ha dunque comunicato la positività dell'intera famiglia in pratica con l'ex centrocampista della Juventus e uno dei due figli (Leo) positivi. Nonostante tutto la donna ha voluto tranquillizzare i fan spiegando: "Stiamo aspettando l'esito dell'ultimo molecolare… Leo e Claudio sono stati sempre asintomatici, io ho perso gusto e olfatto. In questi 17 giorni di quarantena ho lavorato molto in smart ma sono riuscita ad allenarmi tutti i giorni con Claudione e devo dire che mi ha fatto perdere ben due chili".