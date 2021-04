Malinovskyi delizia sul campo con l’Atalanta e sua moglie lo fa sui social: “Tutto ciò di cui ho bisogno è…”

Da una parte Ruslan Malinovskyi, dall’altra sua moglie Roksana. Il centrocampista o trequartista dell’Atalanta incanta sul campo dove, contro l’Udinese, mette in scena la migliore gara della stagione condita anche da diversi assist per i compagni. Ad alcuni kilometri di distanza dal Gewiss Stadium, è però la sua compagna di vita a prendersi la scena con alcuni scatti in bikini… alle Maldive.

Malinovskyi incanta sul campo, sua moglie sui social…

“Tutto ciò di cui ho bisogno è il sole”, ha scritto su Instagram la bellissima signora Malinovskyi. “Alcune persone chiedono: ‘da cosa mi sto riposando?’ Non mi riposo, mi godo il sole, l’oceano e la libertà con la mia famiglia, finché c’è una tale opportunità. Qui indossiamo una mascherina solo al buffet. E sto preparando anche un’interessante sorpresa di cui vi parlerò più avanti…”.

Misteriosa e bellissima, potrebbe essere la bella Roksana il segreto di Malinovskyi che è ormai diventato beniamino dei tifosi dell’Atalanta, per le sue magie in campo e per quelle di sua moglie fuori…