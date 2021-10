Matthäus ha divorziato per la quinta volta: finito matrimonio con Anastasia Klimko

La coppia ha un bambino di 7 anni nato sei mesi prima del matrimonio in Slovacchia

L'ex centrocampista dell'Inter e del Bayern Lothar Matthäus ha divorziato dalla quinta moglie. Come riporta T-Online, la modella russa del 60enne ex calciatore Anastasia Klimko ha deciso di interrompere la relazione sentimentale di comune accordo. Il matrimonio si era celebrato nel 2014 in Slovacchia e all'inizio del 2021 la coppia ha divorziato, ma questo si è saputo solo ora. Anastasia, che ha 27 anni meno di Matthäus sette anni fa ha dato alla luce un bambino di nome Milan avuto dalla relazione con l'ex Inter ."A un certo punto ci siamo resi conto che i nostri interessi erano diventati troppo distanti. Tutto il resto sono dettagli privati. Non ci sono litigi, discussioni, rabbia. Andiamo d'accordo e siamo ancora legati dal punto di vista però amichevole ", ha detto Lothar. Da altri matrimoni, Matthäus ha avuto altri tre figli: due femmine e un maschio. Il quinto divorzio è un record internazionale ma Matthäus non è per nulla spaventato.