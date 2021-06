Maxi Lopez attacca Wanda: “Anche se non mi fai vedere i figli da 10 mesi io…”

Nuovo scontro tra il calciatore argentino e la sua ex moglie

Non è la prima volta che scoppia la polemica tra Maxi Lopez e la sua ex moglie Wanda Nara. Ci sono diversi episodi di scontri verbali e social tra i due anche per la gestione dei bambini. L'ultimo scontro risale allo scorso mese di settembre quando l'ex calciatore del Catania, in un'intervista ripresa da diversi media spagnoli tra cui As, rivelò la positività al Covid di due dei suoi figli Benedicto e Constantino. "Sono indignato, questa donna è incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua! Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, avvisandola che tutti quelli che tornavano da lì erano contagiati" tuonò Maxi Lopez. Passano alcuni mese e ancora una frecciata velenosa di Maxi, stavolta per la festa del papà che si celebra in Argentina il 20 giugno. "Buona festa del papà a tutti i papà del mondo. Anche se non me li fai vedere per dieci mesi e insisti a tagliare i legami, io ci sarò sempre per loro. È qualcosa che non potrai mai capire. Mi mancate, ma questo già lo sapete" ha duramente affermato Maxi Lopez. Parole dure che provocheranno, probabilmente, una reazione della famiglia Icardi.