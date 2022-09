Maxi Lopez e Daniela aspettano un figlio: la reazione di Wanda Nara

Primo figlio in arrivo per la coppia Maxi López-Daniela Christiansson. I due si sono conosciuti otto anni fa in Italia e oggi la compagna dell'ex calciatore ha confermato sui social l'arrivo del suo primo figlio. La modella svedese ha condiviso una tenera cartolina e Wanda Nara, ex moglie di Maxi Lopez, è stata la prima a reagire alla pubblicazione. L'argentina da poco single dopo la separazione con Mauro Icardi ha condiviso il post nelle sue storie su Instagram: "Congratulazioni, la famiglia si allarga" ha scritto Wanda che ha taggato Maxi López. Sembrano ormai lontane le frizioni tra i due e recentemente Wanda Nara ha confessato il buon rapporto che ha Maxi Lopez con i figli Valentino, Constantino e Benedicto nati dalla relazione fra l'ex calciatore e la modella argentina.