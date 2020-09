Maxi Lopez sferra colpo durissimo a Wanda Nara: “Due figli positivi al Coronavirus per colpa sua”

Ancora una lite a distanza via social e media tra tra Maxi Lopez e la sua ex moglie Wanda Nara. L’attaccante della Sambenedettese, -come riporta Gazzetta.it- in un’intervista ripresa da diversi media spagnoli tra cui As, ha rivelato la positività al Covid di due dei suoi figli. I bambini risultati positivi al coronavirus sono i figli più piccoli di Wanda e Maxi Lopez: Benedicto e Constantino. Valentino, il più grande, è risultato negativo. Il calciatore ha anche rivelato che Juan Icardi, il padre di Mauro, è risultato positivo al test così come Isabella, la figlia più piccola di Wanda e Icardi. Dopo la positività al Covid di Icardi, Wanda Nara con un post su Instagram aveva affermato che tutti stavano bene e che solo Mauro era risultato positivo al tampone. Invece, Maxi Lopez ha affermato l’opposto: “Sono indignato, questa donna è incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua! Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, avvisandola che tutti quelli che tornavano da lì erano contagiati” ha duramente affermato Maxi Lopez. Parole dure che provocheranno, probabilmente, una reazione della famiglia Icardi.

